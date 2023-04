В сеть слили документы союзников о подготовке контрнаступления Украины - СМИ

США якобы начинают выяснять, каким образом могла произойти утечка секретных документов союзников, касающихся подготовки сил обороны Украины к будущему контрнаступлению - обучения новых бригад и поставок оружия. Об этом пишет NYT со ссылкой на топ-чиновников из администрации Байдена, которые комментировали на условиях анонимности, сообщает Европейская правда.

Засекреченные документы с детализированными планами по подготовке украинских сил к контрнаступлению начали появляться в Telegram и Twitter.

В Пентагоне в связи с этим выясняют, как могла произойти утечка. В администрации Байдена работают над тем, чтобы распространенные сообщения удалили, но пока не смогли этого добиться.

"Нам известно об этих сообщениях в соцсетях, министерство выясняет ситуацию" , - прокомментировала заместитель спикера Пентагона Сабрина Синг.

Военные аналитики, с которыми пообщалось издание, говорят, что опубликованные документы вероятно частично отредактированы - в частности, явно преувеличены американские оценки украинских потерь и, наоборот, преуменьшены ориентировочные российские потери.

Вероятно, это попытка дезинформации Кремля.

Однако в целом речь идет об оригинальных документах, которые выглядят как фотографии таблиц с временными рамками поставки вооружения, описанием батальонов и другими деталями, как расход боеприпасов для HIMARS. Документам, вероятно, около 5 недель, и в них приводятся оценки будущих потребностей по состоянию на тот момент.

Один из документов, маркированный грифом наивысшей секретности, называется "Ситуация в конфликте на 1 марта" ("Status of the Conflict as of 1 Mar"). В этот день украинские военные проводили учебные военные игры на базе США в немецком Висбадене, в последующие дни туда приезжали топ-военные США.

Еще в одном документе приводится таблица с графиком поставок оружия и обучения украинских военных на январь-апрель. Там упоминается о подготовке 12 бригад по 4-5 тысяч военных, из которых союзники занимаются подготовкой девяти. Согласно документам, шесть должны были завершить обучение до 31 марта, остальные - до конца апреля. Всего для девяти бригад предусмотрено более 250 танков и более 350 единиц другой бронетехники.

В слитых документах не говорится о планах самой контрнаступательной операции Украины - когда именно, как и где это должно произойти.

Аналитики говорят, что предсказать масштабы влияния этого "слива" на будущее контрнаступление трудно.

Издание предполагает, что этот инцидент может ударить по доверию в обмене данных между украинской и американской стороной.

Цитируя неназванных западных собеседников, NYT отмечает, что на первых этапах войны Украина мало делилась с союзниками своими планами, опасаясь сливов и раскрытия своих слабых сторон, и летом американская разведка якобы лучше знала о планах россиян, чем Киева. Ситуация изменилась осенью, когда США и Украина начали тесно сотрудничать для подготовки будущего контрнаступления.

Как сообщалось, министр обороны США Ллойд Остин считает, что Украина за счет значительного истощения российских сил и западного оружия имеет "очень хорошие шансы" осуществить успешное контрнаступление весной 2023 года.