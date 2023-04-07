Президент Бразилии предлагает отдать Крым РФ, чтобы прекратить войну

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече с журналистами предлагает, чтобы Украина уступила Крымский полуостров России, чтобы положить конец войне, сообщает Украинская правда.

"(Президент России Владимир Путин) не может захватить территорию Украины. Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он еще вторгся, он должен подумать… Зеленский тоже не может хотеть всего… Миру нужно спокойствие... Мы должны найти решение" , - заявил Силва.

2 марта президент Владимир Зеленский провел разговор с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва, в частности о реализации "формулы мира". Сообщалось, что Зеленский поблагодарил Бразилию за поддержку украинской резолюции о мире и территориальной целостности для Украины. А также, что стороны обсудили дипломатические усилия, которые способны остановить российскую агрессию и вернуть спокойствие в Украину и мир.