Генштаб: ВСУ уничтожили уже 177 тысяч солдат РФ

Генштаб: ВСУ уничтожили уже 177 тысяч солдат РФ
Фото: Минобороны Украины

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла более 177 тысяч солдат, 3 633 танка, 7 016 боевых бронированных машин и 2 722 артиллерийских системы.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 177 110 (+480) человек ликвидировано, 
  • танков – 3 633 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 7 016 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 2 722 (+8) ед,
  • РСЗО – 533 (+1) ед,
  • средств ПВО – 281 (+0) ед,
  • самолетов – 306 (+0) ед,
  • вертолетов – 292 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 291 (+4) ед,
  • крылатых ракет – 911 (+0),
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 587 (+13) ед,
  • специальной техники – 304 (+2) ед.

Данные уточняются.

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