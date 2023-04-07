Что сейчас происходит в Бахмуте: информация британской разведки

Российские войска в последние дни возобновили динамику в битве за Бахмут Донецкой области, замедлившуюся в конце марта﻿. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

Британская разведка утверждает, что россияне добились определенных успехов, продвинулись в центр Бахмута и захватили западный берег реки Бахмутка. Ключевой маршрут поставки Украины №0506 к западу от города — под серьезной угрозой.

"Российские регулярные силы, включая воздушно-десантные войска, вероятно, укрепили этот район, и Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе" , — говорят в Минобороны.

В министерстве предполагают, что причиной успехов российской армии может быть приостановка вражды между "Частной военной компанией Вагнера" и Минобороны РФ.