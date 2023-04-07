S&P снизило рейтинг Украины после решения Кабмина о реструктуризации долгов

Агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с "CCC+" до "CCC". Прогноз по рейтингу "негативный", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Рейтинговое действие последовало за официальным заявлением Украины о том, что она реструктурирует свой внешний долг в иностранной валюте, чтобы восстановить устойчивость государственного долга, в рамках недавно согласованного четырехлетнего соглашения о расширенной кредитной линии на сумму 15,6 млрд долларов с МВФ.

Как отмечает агентство, Украина страдает от значительных макроэкономических и фискальных проблем, вызванных продолжающейся войной с Россией.

"Мы понимаем, что параметры и сроки реструктуризации еще не определены и зависят от оценки устойчивости государственного долга МВФ, которая, как ожидается, будет обновлена в начале 2024 года" , - говорится в сообщении.

Официальные кредиторы, в том числе США, Великобритания, Канада, Франция, Германия и Япония (Группа кредиторов Украины), согласились на продление отсрочки выплат по внешнему долгу до окончания программы МВФ до 2027 года. Ранее была согласованна дата - сентябрь 2024 года, отмечают в S&P.

Группа кредиторов Украины также согласилась на дополнительную реструктуризацию долга, которую могут провести к середине 2024 года.

"Это соглашение зависит от того, будут ли частные внешние кредиторы проводить реструктуризацию долга как минимум на столь же благоприятном уровне. Однако потенциальная реструктуризация произойдет более чем через год, и развитие войны в Украине остается неопределенным. С этой целью видимость точного сценария для коммерческих кредиторов увеличится только в следующем году" , - говорится в сообщении.

Негативный прогноз по долгосрочному рейтингу отражает риски для обслуживания коммерческого долга Украины, учитывая план правительства по реструктуризации долга, заявили в S&P.

Агентство может снизить рейтинги в следующие 12 месяцев, если убедится коммерческие долговые обязательства будут включены в реструктуризацию государственного долга. Рейтинги могут быть снижены, если будут признаки того, что обязательства, номинированные в украинских гривнах, могут пострадать от невыплаты или реструктуризации.

Агентство может повысить рейтинг, если бы коммерческий долг будет исключен из предлагаемой реструктуризации, например, благодаря значительному улучшению экономических результатов и положительной оценке устойчивости долга МВФ. Повышательное давление на рейтинги может возникнуть, если ситуация с безопасностью в Украине и среднесрочные макроэкономические перспективы улучшатся.