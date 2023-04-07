Передача Украине $3 млрд Абрамовича от продажи Челси затягивается

Фонд, создаваемый для передачи в помощь Украине $2,9 млрд от продажи российским миллиардером Романом Абрамовичем футбольного клуба Челси, почти готов к работе, но утверждение правительством Великобритании длится дольше, чем ожидалось.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, сообщает Новое время.

Майк Пенроуз, бывший исполнительный директор Unicef ​​в Великобритании, исполняющий обязанности гендиректора нового фонда заявил, что фонд готов к работе и только ждет одобрения.

"Существуют сложности и задержки, связанные с политическим одобрением как между Британией и ЕС, так и самой Британии" , — отметил Пенроуз.

Пенроуз сказал, что его команда завершила работу над всеми документами, необходимыми для создания фонда. На должность председателя фонда предлагается назначить генерального секретаря Норвежского совета по делам беженцев Яна Эгеланда. Кроме того, уже готов международный шорт-лист кандидатов в состав правления из семи членов и кандидатуры инвестиционных менеджеров, которые будут управлять деньгами.

Однако никаких решений не будут принимать, пока в Британии не согласуют поступление средств.

Отмечается, что практические аспекты оказания помощи оказались очень сложными и еще предстоит решить ряд проблем, прежде чем Украина сможет увидеть эти деньги. Однако когда это произойдет, неизвестно.

Абрамович владел Челси с 2003 года, но после санкций со стороны британского правительства и Евросоюза из-за российского вторжения в Украину в мае прошлого года он продал лондонский клуб американскому бизнесмену Тодду Боули за 4,8 млрд евро.