Зеленский провел Ставку: обсудили недопущение "слива" планов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный проинформировал участников об оперативной обстановке на основных направлениях фронта" , - говорится в сообщении ОП.

Также командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах зон их ответственности.

Кроме того, начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о вероятных действиях врага в ближайший период.

Члены Ставки детально рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад. Также было уделено внимание уровню подготовки личного состава.

Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины.