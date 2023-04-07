СМИ: Четыре страны ЕС настаивают на санкциях против атомной энергетики РФ

Польша и страны Балтии предложили включить в 11-й пакет санкций сферу атомной энергетики России, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает RMF FM, который располагает документом от 30 марта с соответствующими предложениями к странам Евросоюза.

Документ предлагает индивидуальные санкции для членов правления "Росатома", запрет на заключение новых контрактов с компанией, запрет на инвестиции в российский ядерный сектор и запрет на импорт российского обогащенного урана.

Четыре страны, которые месяцами призывали к санкциям против "Росатома", пытаясь убедить другие страны в своей правоте, на этот раз предлагают ряд исключений и переходных периодов.

Например, прекращение "операций, контрактов и других соглашений" с "Росатомом" будет происходить постепенно, но не дольше двух лет.

Зато Венгрии будет предоставлен девятилетний переходный период для завершения строительства атомной электростанции "Пакш" по российским технологиям.

Авторы документа утверждают, что страны Европейского Союза в последнее время все равно отказываются от сотрудничества с Россией в ядерной сфере. Они приводят пример Чехии, которая в марте прошлого года не допустила "Росатом" к участию в тендере на строительство новой АЭС. Упоминается также Финляндия, которая в мае того же года отказалась от сотрудничества с российским агентством по строительству ядерного реактора.

Однако, как отмечают польские журналисты, будет очень трудно получить согласие всего Европейского Союза по этому вопросу.

Венгрия и Франция, а также Болгария, которые сильно зависят от российских технологий или, как и Франция, не хотят отказываться от сотрудничества в этой области, уже неоднократно выражали свое несогласие.

Кроме того, в Брюсселе считают, что 11-й пакет санкций направлен на предотвращение обхода уже введенных ограничений, а не на новые сферы российской экономики.

Ранее стало известно, что в ЕС запланировали сроки обсуждения очередного пакета антироссийских санкций в связи с агрессией РФ против Украины.

Напомним, необходимость подготовки 11-го пакета санкций против России в телефонном разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил президент Украины Владимир Зеленский.