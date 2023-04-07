ОВА: Россияне обстреляли село Борисовка Харьковского района, есть погибший
Российские оккупанты нанесли удар по приграничным городам и селу Борисовка Харьковской области. К сожалению, есть погибший среди гражданского населения, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Сегодня, около 14:30, российские оккупанты обстреляли село Борисовка Харьковского района. В результате этого обстрела погиб 39-летний гражданский мужчина", - пишет Синегубов.
Напомним, что враг, сегодня 7 апреля, обстрелял карету скорой помощи в Бериславе Херсонской области, в результате чего пострадали два фельдшера.
Также россияне нанесли удар по селу Станислав Херсонской области, в результате чего ранения получили двое детей и их мама.