ОВА: Россияне обстреляли село Борисовка Харьковского района, есть погибший

Российские оккупанты нанесли удар по приграничным городам и селу Борисовка Харьковской области. К сожалению, есть погибший среди гражданского населения, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня, около 14:30, российские оккупанты обстреляли село Борисовка Харьковского района. В результате этого обстрела погиб 39-летний гражданский мужчина" , - пишет Синегубов.

Напомним, что враг, сегодня 7 апреля, обстрелял карету скорой помощи в Бериславе Херсонской области, в результате чего пострадали два фельдшера.

Также россияне нанесли удар по селу Станислав Херсонской области, в результате чего ранения получили двое детей и их мама.