МИД Украины осудило запуски ракет по Израилю из Ливана и сектора Газа

Украина осуждает запуски ракет по Израилю из Ливана и сектора Газа, а также упорно призывает стороны к сдержанности и прекращению применения силы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве отметили, что Украина с глубоким беспокойством наблюдает за очередной волной эскалации ситуации безопасности на Ближнем Востоке, вызванной обострением вооруженного противостояния и взаимными обстрелами территории Израиля, Палестины и Ливана.

"Украина, разделяя право на обеспечение безопасности, осуждает запуски ракет по Израилю из Ливана и сектора Газа, а также настойчиво призывает стороны к сдержанности и прекращению применения силы во избежание последующих жертв, разрушений и насилия" , - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в эти священные дни верующие всех религий особенно нуждаются в мире, толерантности и взаимоуважении. Все причастные стороны должны проявить мужество для уважительного отношения к святыням Храмовой горы и удовлетворению религиозных потребностей верующих.

"Украина подтверждает свою приверженность принципу мирного урегулирования палестино-израильского конфликта путем политико-дипломатического диалога, результатом которого должно стать мирное и безопасное сосуществование двух государств - Израиля и Палестины" , - подчеркнули в министерстве.

Напомним, около 14:30 четверга, 6 апреля, по израильской территории было выпущено множество ракет со стороны Ливана. Часть выпущенных ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

Позже стало известно, что по Израилю из Ливана выпустили около 30 ракет. Такая атака является самой большой для страны за последние годы.

Министр обороны Израиля поручил проработать ответ на ракетный удар по стране.

Вечером того же дня Вооруженные силы Израиля нанесли ответные ракетные удары по Сектору Газа.