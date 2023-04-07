FT: Британская компания поставила в РФ электронику на $1,2 млрд несмотря на санкции

Британская компания Mykines Corporation, зарегистрированная в Лондоне, организовала продажу электроники в Россию на сумму около $1,2 млрд с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в начале 2022 года, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Financial Times.

"Компания Mykines Corporation LLP, базирующаяся в лондонском районе Энфилд, фигурирует в российских документах как отправлявшая в Россию полупроводники, серверы, ноутбуки, компьютерные компоненты, телекоммуникационное сетевое оборудование и бытовую электронику. В документах перечислены бренды от Huawei и H3C до Intel, AMD, Apple и Samsung" , - пишет газета со ссылкой на таможенные документы.

Как подчеркивает FT, товары на по меньшей мере $982 млн из перечисленных товаров, отправленных Mykines, подпадают под ограничения на экспорт британскими компаниями или физическими лицами в Россию.

"Продажа этих товаров в Россию без разрешения британских властей может быть нарушением санкций, даже если товары, отправленные Mykines, попали в Россию из других стран - в основном из Китая.

Эти выводы ставят под сомнение эффективность попыток ограничить возможности России получать критические технологии, используемые в военно-промышленном комплексе страны", - добавляет издание.

Представитель правительства Великобритании заявил:

"Все компании, зарегистрированные в Великобритании, обязаны по закону соблюдать режим санкций против России. Мы очень серьезно относимся к потенциальным нарушениям, но не обсуждаем детали того, как мы обеспечиваем соблюдение торговых санкций в конкретных случаях".

FT посетила дом с террасой, где зарегистрирована компания Mykines, в Саутгейте, районе Энфилда. Это одна из двух действующих компаний, зарегистрированных по этому адресу, которая принадлежит Саввасу Фемистоклеусу, кипрскому владельцу фидуциарной службы. В 2013 году он создал компанию, в которой был единственным директором, под названием "Russian Trading Company Ltd", пишет газета.

Фемистоклеус сказал FT, что передаст вопрос лицу, которое указано как имеющее "значительный контроль" над Mykines - Виталию Полякову, 53-летнему украинцу, который, по его словам, проживает в Украине. По данным украинского OSINT-сообщества "Мольфар", под описание Полякова подпадает только один человек - дорожный рабочий, который работает в украинском государственном горнодобывающем концерне. Он не ответил на запросы о комментариях.

Mykines работала в России до вторжения, но записи свидетельствуют о том, что ее бизнес с этой страной внезапно пошел вверх после начала войны, резюмирует издание.