Reuters: В США считают, что к утечке секретных документов причастна Россия

К утечке нескольких секретных военных документов США может быть причастна Россия или пророссийские элементы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Reuters.

Американские чиновники считают, что опубликованные документы могли быть изменены для того, чтобы уменьшить количество российских потерь. Однако они чиновники заявляют, что такое мнение неофициально.

При этом в Пентагоне отказались от комментирования ситуации и подлинности документов, распространяемых в соцсетях. Однако подобная утечка документов автоматически инициирует расследование.

Кроме этого, Кремль и посольство России в Вашингтоне не прокомментировали эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появились засекреченные военные документы, подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.

Ранее мы сообщали, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что информация о времени и месте будущего контрнаступления ВСУ закрыта, ею владеют 3-5 человек на планете.

Напомним, Украинское командование и Силы обороны готовят контрнаступление, даты которого подберет Генштаб.