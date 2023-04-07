Байден продлил санкции против РФ из-за войны против Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на один год действие режима ряда санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Режим ЧС продлевается из-за вредоносной зарубежной деятельности правительства РФ. Такой, как:

усилия по подрыву проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах;

участие и содействие вредоносной деятельности с использованием кибертехнологий против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров;

поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства;

осуществление экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов;

подрыв безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;

нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств - продолжение представления необычной и чрезвычайной угрозы для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

"Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в Указе 14024, в отношении определенной вредной внешней деятельности правительства РФ" , - заявил Байден.

Напомним, 15 апреля 2021 года Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности из-за РФ.