Байден продлил санкции против РФ из-за войны против Украины

Байден продлил санкции против РФ из-за войны против Украины
Фото: Facebook

Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на один год действие режима ряда санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Режим ЧС продлевается из-за вредоносной зарубежной деятельности правительства РФ. Такой, как:

  • усилия по подрыву проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах;
  • участие и содействие вредоносной деятельности с использованием кибертехнологий против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров;
  • поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства;
  • осуществление экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов;
  • подрыв безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;
  • нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств - продолжение представления необычной и чрезвычайной угрозы для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.
"Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в Указе 14024, в отношении определенной вредной внешней деятельности правительства РФ", - заявил Байден.

Напомним, 15 апреля 2021 года Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности из-за РФ.

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