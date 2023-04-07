Правительство одобрило документ для присоединения Украины к роумингу ЕС в 2023 году

Кабинет министров в пятницу принял проект решения Комитета ассоциации Украина-ЕС в торговом составе, который создает условия для присоединения Украины к режиму внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга, то есть "роумингового безвиза", сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Принятый документ предусматривает дополнение перечней и графиков адаптации законодательства ЕС в секторе телекоммуникационных услуг, в частности относительно роуминга в сетях мобильной связи общего пользования.

"Одобрение решения Комитета ассоциации Украина-ЕС в торговом составе создаст условия для приобретения Украиной режима внутреннего рынка в сфере роуминга. В этом году эта сфера будет "пилотом" по полной юридической интеграции Украины во внутриевропейское регулирование" , - отметила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Одобрение документа является частью плана по усилению имплементации Соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, ключевой целью которого является интеграция Украины во внутренний рынок ЕС.

"Повторюсь, наша цель - интегрироваться во внутренний рынок ЕС, не дожидаясь вступления в ЕС" , - отметила Свириденко.

На сегодня телекоммуникационные операторы ЕС и Украины предлагают доступные или бесплатные звонки между ЕС и Украиной на добровольной основе в связи с полномасштабным вторжением РФ и выездом значительного количества украинцев в страны Европы.

В начале года эти добровольные меры были продлены на шесть месяцев, и новая договоренность теперь также охватывает звонки на номера фиксированной связи в Украине, а также новые типы операторов.

В феврале Европейская комиссия предложила принять официальное решение о присоединении Украины к роуминговой зоне Европейского Союза.