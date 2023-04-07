РосСМИ: РФ выдвинула обвинение в "шпионаже" американскому журналисту WSJ

Сегодня, 7 апреля, Федеральная служба безопасности Российской Федерации предъявила обвинения в "шпионаже" американскому журналисту WSJ Эвану Гершковичу, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

"Следствие ФСБ обвинило Гершковича в шпионаже в пользу своей страны. Он категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью" , - сказал тайный информатор ТАСС в силовых органах.

Напомним, на днях журналиста The Wall Street Journal задержали в России. Его обвинили якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК". Позже районный суд Москвы арестовал журналиста.

Однако, по данным The Guardian, лидеры партий в Сенате США осудили арест Гершковича и призвали к его немедленному увольнению в редком совместном заявлении.