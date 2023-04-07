РосСМИ: В районе авиазавода Минобороны РФ в Воронеже произошел взрыв

Жители Воронежа сообщают о громком взрыве в районе взлетной полосы авиазавода, который выпускает военные самолеты, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на многочисленных очевидцев.

В Telegram-каналах распространяются кадры какого-то пожара, якобы начавшегося в районе завода.

Также опубликовано фото длинного следа в небе.

При этом в мэрии города все отрицают. Говорят, что не фиксировали чрезвычайных происшествий. В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области также сообщили, что вызовов пожарно-спасательных подразделений нет.

Как известно, на воронежском авиазаводе выполняют заказы Минобороны РФ, в частности, обслуживают так называемый "самолет судного дня" — летающий командный пункт президента РФ.

Напомним, ночью 4 апреля во временно оккупированном Армянске (Автономная республика Крым) прогремел взрыв на ферме, где находились российские военные.