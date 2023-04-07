РосСМИ: В районе авиазавода Минобороны РФ в Воронеже произошел взрыв
Жители Воронежа сообщают о громком взрыве в районе взлетной полосы авиазавода, который выпускает военные самолеты, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на многочисленных очевидцев.
В Telegram-каналах распространяются кадры какого-то пожара, якобы начавшегося в районе завода.
Также опубликовано фото длинного следа в небе.
При этом в мэрии города все отрицают. Говорят, что не фиксировали чрезвычайных происшествий. В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области также сообщили, что вызовов пожарно-спасательных подразделений нет.
Как известно, на воронежском авиазаводе выполняют заказы Минобороны РФ, в частности, обслуживают так называемый "самолет судного дня" — летающий командный пункт президента РФ.
Напомним, ночью 4 апреля во временно оккупированном Армянске (Автономная республика Крым) прогремел взрыв на ферме, где находились российские военные.