В Минобороны назвали фактор, который ускорит разминирование Украины
Чтобы ускорить разминирование территории Украины, необходимо максимально привлечь отечественных производителей, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram первого заместителя министра обороны Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка.
"Накануне провел совещание с представителями разных министерств, ведомств и предприятий. Работаем над организацией производства необходимого оборудования в Украине. Это и комплекты саперов, и техника для перевозки личного состава, для обнаруженных боеприпасов, для разминирования, роботизированные платформы, тралы для разминирования местности", - заявил Павлюк.
По его словам, важно обработать все предложения, которые предоставят украинские производители, и сформировать приоритетные продукты, которые можно запустить в серийное производство.
Ранее мы писали, что Австрия, вероятно, сможет помочь Украине с разминированием территорий только после того, как завершится война с Россией.
Также сообщалось, что Кипр предоставит Украине техническое обучение по разминированию в рамках гуманитарной помощи.