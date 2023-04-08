В Вашингтоне пройдет форум партнерства США – Украина: что обсудят

13 апреля, в зале торговой палаты Соединенных Штатов Америки, в Вашингтоне состоится форум партнерства США – Украина, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Госдепартамент США.

В форуме примут участие Госдепартамент США, USAID и министерство торговли в партнерстве с правительством Украины. В ходе мероприятия планируется обсудить вопросы стимулирования инвестиций для раскрытия рыночного потенциала в Украине и построения устойчивого будущего.

Кроме того, речь пойдет о создании привлекательной нормативной базы, предпринимательства и возобновляемой энергетики.

"Эта общая мера имеет цель ускорить американские инвестиции и их привлечение в Украину путем создания возможностей для планирования и взаимодействия в процессе восстановления украинской экономики" , - отмечается в сообщении.

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