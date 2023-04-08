NYT: В соцсети попала новая порция секретных документов США

В социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The New York Times.

Новая утечка секретной информации обеспокоила Министерство обороны США и добавила беспокойства ситуации, которая, похоже, неожиданно застала администрацию Джо Байдена, пишет издание.

Аналитики заявили, что в интернет могли попасть более 100 документов. Масштаб утечки вместе с чувствительностью самих документов может нанести огромный ущерб, заявили американские официальные лица.

Высокопоставленный представитель американской разведки назвал утечку "кошмаром для группы "Пяти глаз", имея в виду США, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду, которые активно обмениваются разведывательной информацией, пишет NYT.

Отмечается, что новые документы были найдены в Twitter и других сайтах 7 апреля, через день после того, как в администрации Байдена заявили, что расследуют потенциальную утечку секретных украинских военных планов.

Один из слайдов, датированный 23 февраля, имеет пометку "Секрет/NoForn", что означает, что он не предназначен для передачи другим странам, сообщает издание.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Мик Малрой заявил, что утечка секретных документов является "значительной дырой в безопасности", что может помешать украинскому военному планированию.

"Поскольку в основном были опубликованы фото документов, похоже, что это была преднамеренная утечка, осуществленная кем-то, кто хотел нанести вред усилиям Украины, США и НАТО" , – сказал он.

При этом обнародованные документы он назвал "верхушкой айсберга".

"Пока представители Пентагона и агентств национальной безопасности исследовали источник документов, которые появились в Twitter и Telegram, еще один появился на 4chan – анонимной доске объявлений. Это карта, которая якобы показывает состояние войны в восточноукраинском городе Бахмут. Но эта утечка документов, похоже, выходит далеко за пределы секретных материалов относительно военных планов Украины" , – пишет издание.

Эксперты по безопасности, которые просмотрели документы, попавшие в соцсети, говорят, что эта порция документов также включает в себя конфиденциальные слайды о Китае, Индийско-Тихоокеанском театре военных действий, Ближнем Востоке и терроризме.

За закрытыми дверями, сообщает NYT, сотрудники национальной безопасности пытаются найти виновного. Один чиновник сказал, что документы, вероятно, поступили не от украинской стороны, поскольку она не имела доступа к конкретным планам, которые имеют маркировку офисов Объединенного штаба Пентагона. Второй чиновник заявил, что определить, как произошла утечка документов, станет возможным после того, как будет определено, кто из чиновников имел к ним доступ.

Аналитик Bellingcat нидерландского сайта расследований Bellingcat Арик Толер сообщил, что первая часть документов была опубликована в начале марта на Discord – платформе чата в социальных сетях, которая популярна среди любителей видеоигр, пишет издание.

Командир батальона Национальной гвардии Украины, подполковник Юрий Береза считает, что на подобные новости об утечке информации не стоит обращать внимания. Он отметил, что информационная война настолько интенсивна, что "мы уже не можем определить, где правда, а где ложь", добавляет NYT.

Что этому предшествовало: