СМИ: Российским чиновникам закрыли свободный выезд за границу

Руководству правительства РФ запретили свободно выезжать за пределы страны, для официальных поездок они должны получать специальное разрешение от премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The Bell со ссылкой на два источника.

Российский премьер Мишустин фактически закрыл границы для своих подчиненных, пишет The Bell.

Выезжать за границу высокопоставленным сотрудникам правительства РФ - министрам, руководителям аппарата, их заместителям и начальникам департаментов - теперь можно только по официальным делам и с разрешения премьера, сообщили изданию информированные источники.

В то же время, рассказали источники издания, для сотрудников Администрации президента России таких строгих ограничений нет. Один из них объяснил разницу в ограничениях для сотрудников Кремля и правительства "особым рвением" Мишустина.

Напомним:

Ранее издание The Financial Times сообщало, что российские спецслужбы изымают паспорта у чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы предотвратить их выезд за границу.