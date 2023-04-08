Блинкен: Переговоры между Украиной и Россией пока невозможны

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что в настоящее время переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией невозможны, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит заявление Блинкена, которое цитирует Tagesschau.

"Для кого-то идея прекращения огня может быть соблазнительной – и я это понимаю. Но если это означает фактическую ратификацию захвата Россией значительных украинских территорий, то это не будет справедливым и длительным миром".

Блинкен считает, что РФ может использовать прекращение огня для перегруппировки своих войск, чтобы через некоторое время снова наступать.

"Россия должна дойти до того, чтобы быть готовой к конструктивным переговорам. Целью должен быть справедливый и прочный мир" , – подчеркнул госсекретарь США.

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