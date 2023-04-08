Генштаб: Россияне потеряли еще более полутысячи вояк и средство ПВО

Генштаб: Россияне потеряли еще более полутысячи вояк и средство ПВО
Фото: Facebook

Украинские защитники ликвидировали 570 российских оккупантов и средство ПВО за последние сутки, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 177680 (+570) человек ликвидировано,
  • танков - 3636 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 7020 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 2727 (+5) ед,
  • РСЗО - 533 (+0) ед,
  • средства ПВО - 282 (+1) ед,
  • самолетов - 307 (+1) ед,
  • вертолетов - 292 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2298 (+7),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5599 (+12) ед,
  • специальная техника - 304 (+0).

Данные уточняются.

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