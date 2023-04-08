Медведев оценил будущее Украины: исчезнет, потому что никому не нужна

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, якобы Украина "исчезнет, потому что никому не нужна", сообщает Украинская правда.

Об этом написал Медведев в соцсетях, которого цитирует ТАСС.

Публикация Медведева озаглавлена словами "Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна".

После этого он "аргументирует", что Украина "не нужна России", которая уже больше года ведет полномасштабную войну и пытается оккупировать территории.

После этого он размышляет, что Украина "не нужна" Европе, США, Африке и Латинской Америке, Азии и России.

В конце замсекретаря Совбеза РФ заявил, якобы "Украина не нужна украинцам", которые уже более 400 дней защищаются от российской армии.

Медведев также вспомнил о "порождениях СССР" и "большой великой России".

Напомним:

Ранее Медведев заявлял, якобы Украина - это часть России, а Запад недооценил решимость Кремля начать войну.