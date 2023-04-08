В "Укрэнерго" подвели итоги самого тяжелого отопительного сезона в истории

Во время отопительного сезона 2022-2023 россияне совершили более 1200 атак ракетами и дронами по ключевым энергетическим объектам, а 43% магистральных сетей были повреждены, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Враг сосредоточенно бил по электростанциям и объектам магистральных сетей. А сразу после окончания воздушной тревоги в бой вступали ремонтные бригады - только у нас, в "Укрэнерго", это более 1500 специалистов" , - отмечают в компании.

Всего более 1200 ракет и дронов было выпущено по ключевым энергетическим объектам. Из них более 250 таки попали в цель, 43% магистральных сетей были повреждены.

В "Укрэнерго" также добавляют, что все тепловые и гидроэлектростанции получили разной степени повреждений.

Также при помощи европейских партнеров "Укрэнерго" получило почти 500 единиц оборудования, еще больше изготавливается и едет в Украину. Благодаря объединению усилий, по состоянию на сегодня, возвращено в работу, хотя иногда и частично, 80% поврежденной магистральной сети.

По оценке Всемирного банка и ПРООН только первоочередные потребности на восстановление и защиту высоковольтной сети "Укрэнерго" в этом году составляют почти 1 млрд долларов.

Сейчас электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить потребности потребителей, а состояние сетей позволяет обходиться без отключений.

Напомним:

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, который позволяет начать процесс восстановления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.