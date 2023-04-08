Местные жители оккупированного Крыма сообщают о взрывах в Феодосии, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает местный пропагандистский телеграм-канал "ЧП Крым", так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Сообщается, что по информации от местных жителей, примерно в 10:59 были взрывы – пропагандисты цитируют людей, которые "слышали хлопки" (так в России называют взрывы – ред.).

Оккупанты Крыма уже заявляют, якобы сработала ПВО.

"В Феодосии на ул. Дружбы были слышны 2 сильных хлопка, сработали сигнализации у машин".

"Я живу по улице Гарнаева. Хлопки были очень мощные, но визуально ничего не видно мне, многоэтажки кругом".

"Слышали все. Но ни дыма, ничего не было видно. Муж был в Старом Крыму и тоже слышал эти хлопки, но несильные".

Обновлено: Аксенов заявил, якобы над Феодосией "сбита ракета, запущенная со стороны Украины".