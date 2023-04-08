В Финляндии собирают подписи за закрытие консульства РФ на Аландских островах

В Финляндии начали сбор подписей за то, чтобы страна закрыла консульство России на Аландских островах из-за угрозы для нацбезопасности, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Yle.

Сбор подписей по закрытию российского консульства на Аландских островах продолжается уже четвертый день.

Инициативу создали на официальном ресурсе министерства юстиции Kansalaisaloite ("Гражданская инициатива"), который позволяет всем совершеннолетним гражданам вносить предложения изменений в законодательство и подобные инициативы и голосовать за них. Если идея набирает более 50 тысяч подписей за полгода, парламент должен рассмотреть ее.

Петицию с названием "Закрытие российского консульства на Аландских островах зарегистрировали пятеро граждан Финляндии 4 апреля - в день, когда страна официально стала 31-м членом Североатлантического альянса.

Авторы аргументируют, что присутствие консульства в этой стратегической местности создает дополнительные угрозы для нацбезопасности Финляндии, особенно сейчас, когда страна присоединилась к НАТО.

Российское консульство на Аландских островах существует с 1940 года - оно появилось по требованию Москвы после Зимней войны, под предлогом, что СССР хочет следить за соблюдением договоренности об их демилитаризации.

С началом полномасштабной войны политически активные жители Аландских островов начали ставить вопрос о дальнейшем пребывании на островах российского консульства.

"Это неоднозначная ситуация, что недружественное государство может здесь отслеживать, чем мы занимаемся. Нашему МИД стоит подумать над тем, как прекратить это" , - комментировал в марте глава ассоциации резервистов Аландских островов Йонас Бек.

В настоящее время инициатива собрала почти 4900 подписей из необходимых 50 тысяч.