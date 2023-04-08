В Молдове слетел с трассы автобус, ехавший в Киев: в салоне был 21 пассажир
В Молдове сегодня, 8 апреля, утром слетел с трассы автобус, направлявшийся в Киев. Известно о 9 госпитализированных, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.
Всего в автобусе находился 21 человек.
"В Дрокиевском районе утром 8 апреля перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев. Девять иностранных граждан доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - пишет издание, ссылаясь на Генеральный инспекторат полиции.
Известно, что авария произошла на трассе Бельцы-Дрокия около 09:40.
Как установили правоохранители, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в дерево, а затем съехал в кювет.
"Предварительно установлено, что авария могла произойти из-за технической неисправности транспортного средства", - сообщили полицейские.