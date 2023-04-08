Подоляк назвал цель "сливов" секретных данных о контрнаступлении ВСУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что утечка секретной информации о планах США и НАТО по подготовке украинских военных к планируемому контрнаступлению является «стандартной игрой российских спецслужб», сообщает Новое время.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Цель «сливов» секретных данных очевидна: 1. Обратить внимание. 2. Посеять сомнения и взаимные подозрения. 3. Внести расколы. Это стандартная игра ru-спецслужб. Берешь открытые брифинги, добавляешь фиктивные сведения или отдельные элементы перехватов и публикуешь в соц/сетях, легализуя «слив»" , — написал Подоляк.

6 апреля The New York Times со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных документов по планам США и НАТО по подготовке украинских военных к контрнаступлению. Засекреченные материалы появились у Twitter и Telegram.

В документах нет конкретных планов боевых действий, например, как когда и где Украина намерена начать наступление, многие данные устарели. Однако определенную полезную информацию оккупанты могут получить, пишет газета.

Также часть документов, где содержатся данные о российских и украинских потерях, по оценке источников NYT похожа на сфальсифицированную.

7 апреля NYT сообщила о повторном «сливе» секретных документов в социальные сети, якобы описывающие принципы национальной безопасности США, связанные с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком.

Это второй большой «слив» за несколько дней, что вызвало беспокойство в Пентагоне и смятение в администрации Байдена.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и будут решать дальнейшее ход событий.

Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что украинские силы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной. Позже министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что в странское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года по нескольким направлениям.