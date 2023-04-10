Погода в Украине 10 апреля будет с дождями, а в Карпатах ожидается снег

Погода в Украине 10 апреля снова будет с дождями, а в Карпатах ожидается снег. Кроме того, украинцев предупреждают о тумане, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня по всей Украине облачно с прояснениями. Почти во всех областях, кроме южных, возможны мелкие дожди. На Закарпатье и Прикарпатье прогнозируются умеренные осадки, а в горах - мокрый снег.

В южных и центральных регионах утром и в темный период суток местами туман. Ветер восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров сегодня днем покажут +10 +15 градусов, а на юге и востоке до +18. Ночью температура опустится до +3 +8 градусов, в Карпатах будет около нуля.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве будет от +12 до +14 градусов, а ночью похолодает до +6 +8.

Напомним, вчера синоптики предупреждали о грозах в Киеве и области, поэтому объявили желтый уровень опасности.