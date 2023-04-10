Глава МВД Германии пригрозила отказом во въезде российским спортсменам
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер угрожает запретить российским спортсменам въезд в страну, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит их к соревнованиям, сообщает Европейская правда.
Об этом она сказала в интервью газетам медиа-группы Funke, сообщает ntv.
"Страны, в которых происходят крупные спортивные события, не бессильны. Они могут контролировать, могут ли россияне участвовать в них, выдавая визы", - заявила Фезер.
"Если мы организуем международные соревнования в Германии, то мы можем действовать соответствующим образом. Здесь мы всегда будем действовать с четкой позицией", - подчеркнула она.
Открытие международных соревнований для спортсменов из России было бы "пощечиной украинским спортсменам", подчеркивает Фезер.
"Предлагать поджигателю войны Путину пропагандистскую сцену означало бы предать все ценности спорта", - сказала министр.
28 марта исполком МОК на своем заседании принял рекомендацию международным спортивным федерациям вернуть российских и белорусских спортсменов, но поставил ряд условий.
Условия, в частности, предусматривают, что спортсмены с российским или белорусским паспортом соревнуются только как нейтральные индивидуальные атлеты.
Кроме того, спортсмены и персонал, которые активно поддерживают войну, не могут соревноваться. Речь идет обо всех, кто представляет армию или другие государственные учреждения безопасности РФ, а также о тех, кто публично поддержал российское вторжение в Украину.
Следует отметить, что речь идет именно о рекомендациях, окончательное решение будут принимать федерации в отдельных видах спорта.
Решение об участии спортсменов из России и Беларуси в Олимпиаде-2024 пока не рассматривалось.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал решение Международного олимпийского комитета допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.