Генштаб: Защитники за сутки уничтожили 670 оккупантов

Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 178 820 военных, 2 750 артиллерийских систем, 2 323 беспилотников, 7 028 ББМ и 3 637 танков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 178 820 (+670) человек ликвидировано,

танков – 3 637 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 7 028 (+4) ед,

артиллерийских систем – 2 750 (+10) ед,

РСЗО – 534 (+1) ед,

средств ПВО – 282 (+0) ед,

самолетов – 307 (+0) ед,

вертолетов – 292 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 323 (+11) ед,

крылатых ракет – 911 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 607 (+5) ед,

специальной техники – 311 (+2) ед.

Данные уточняются.