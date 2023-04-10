Разведка Британии: РФ активизировала танковые атаки вблизи Марьинки

Россияне активизировали танковые атаки неподалеку от Марьинки Донецкой области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается, РФ активизировала танковые атаки вблизи Марьинки за последние семь дней. Город — в 20 км юго-западнее Донецка.

В Минобороны напоминают, что бои за Марьинку, контролирующую подходы к Донецку и ключевую дорогу H15, ведутся с 2014 года. Город в значительной степени разрушен в результате артиллерийских перестрелок.

"Россия по-прежнему уделяет первостепенное внимание операциям в более широком секторе Донецка, включая районы Марьинки и Авдеевки, тратя значительные ресурсы для получения минимальной выгоды" , — отмечают в министерстве, ссылаясь на данные британской разведки.

За прошедшие сутки, 9 апреля, россияне продолжали сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.