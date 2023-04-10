В Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме по состоянию на 10 апреля
В понедельник, 10 апреля, энергосистема Украины работает без ограничений потребителей с резервом мощности, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.
По данным пресс-службы, за последние сутки возобновлено электроснабжение 8 тыс. абонентов в Донецкой области, 1 тыс. абонентов в Сумской и Харьковской областях.
Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал приказ, позволяющий возобновить экспорт электроэнергии в условиях профицита мощности.
Национальный банк прогнозирует отсутствие дефицита электроэнергии в Украине до конца 2023 года.