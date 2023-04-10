Ким назвал причину дежурства российских кораблей в Черном море

Российские войска держат корабли на боевом дежурстве в Черном море не из-за подготовки к атаке. Это больше может свидетельствовать о страхе окупантов перед украинским контрнаступлением, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима в эфире телемарафона.

"По моему мнению, то, что сейчас происходит, то они (корабли РФ - ред.) дежурят не потому, что готовятся к атаке. Они боятся украинского контрнаступления и ударов ВСУ из-за их эффективности" , - считает Ким.

Он также отметил, что в настоящее время оккупанты часть флота вывели из-под возможного удара, а часть оставили на дежурстве в море.

Сколько кораблей держит Россия в Черном море

Отметим, что войска РФ постоянно маневрируют кораблями в Черном море, то заводят их в пункты базирования, то снова выводят на боевое дежурство.

Напомним, что по состоянию на сегодняшний день в Черном море на боевом дежурстве находится четыре вражеских корабля, из них один носитель "Калибров", общий зал подготовленных к пуску ракет составляет 4 единицы.