110-я бригада ВСУ уничтожила российский вертолет на Авдеевском направлении

Вооруженные силы Украины ликвидировали российский вертолет Ми-24 в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Facebook.

"Сегодня военнослужащие нашей бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-24.

Враг не прекращает попытки наступательных действий на Авдеевском направлении, однако получает достойный отпор, большие потери в живой силе и уничтоженную технику.

Верьте в ВСУ!"