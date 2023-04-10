110-я бригада ВСУ уничтожила российский вертолет на Авдеевском направлении
Вооруженные силы Украины ликвидировали российский вертолет Ми-24 в Донецкой области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Facebook.
"Сегодня военнослужащие нашей бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-24.
Враг не прекращает попытки наступательных действий на Авдеевском направлении, однако получает достойный отпор, большие потери в живой силе и уничтоженную технику.
Верьте в ВСУ!"