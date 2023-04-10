Песков: Россия не желает видеть Францию в качестве посредника в урегулировании войны

Кремль исключил посредничество Франции в урегулировании войны на территории Украины. Назвал его стороной конфликта, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет российское издание "РБК".

Во время разговора с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция является участником конфликта в Украине, из-за чего не может быть посредником в его урегулировании.

"Париж сейчас не может претендовать на роль посредника, поскольку занимает позицию участника конфликта. Поэтому сложно представить посреднические усилия" , - сказал он.

Напомним, что, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, время для переговоров Украины и России о завершении войны еще не наступило, поскольку "погода военная".

Также президент Франции заявил о том, что Европе необходимо снизить свою зависимость от Соединенных Штатов Америки.