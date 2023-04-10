ОВА: Россияне нанесли авиаудар по многоэтажке в Авдеевке – дом разрушен
Российские военные нанесли авиаудар по многоэтажке в Авдеевке Донецкой области 10 апреля – дом разрушен, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
"Россияне превратили Авдеевку в сплошные руины. Сегодня город подвергся очередному авиаудару – уничтожена еще одна многоэтажка".
Глава ОВА отметил, что обошлось без жертв, поскольку все жители дома своевременно эвакуировались.
Но, по словам Кириленко, в Авдеевке до сих пор остается еще около 1800 человек, которые ежедневно рискуют собственной жизнью.
Он напомнил, что власти оказывают помощь с эвакуацией, и призвал жителей покинуть прифронтовой город.