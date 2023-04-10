Рада проголосовала за возвращение 30 тыс. грн выплат военным

Верховная рада в понедельник проголосовала в целом за законопроект с правкой, возвращающей выплату 30 тысяч гривен для украинских военных, находящихся вне мест боевых действий, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение нардепов Дмитрия Разумкова, Ярослава Железняка.

В понедельник Рада приняла 277 голосами в целом законопроект 8312 "относительно совершенствования правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения".

Во время его рассмотрения представители депутатского объединения бывшего спикера Разумкова "Разумная политика" внесли правку, предусматривающую "возвращение выплат в 30 тысяч военным, службе гражданской защиты, полицейским за счет ограничения зарплат топ-чиновникам". Парламент поддержал ее 254 голосами.

В то же время Железняк сообщил, что правка "возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат)".

Законопроект пока не подписал председатель Верховной Рады.

И здесь главное, чтобы возвращение надбавок сработало:

скорее всего нужно менять Бюджет;

ограничение на зарплаты до 10 минзарплат это очень маленькая экономия. Даже на 2% от запланированных расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд грн.

Поэтому я бы пока не так однозначно утверждал, что вернули.