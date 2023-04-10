Верещук назвала количество переселенцев в Украине

В Украине 4,8 млн граждан имеют статус внутренне перемещенных лиц, среди них 1 млн — дети, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.

"По состоянию на 10 апреля, 4,8 млн зарегистрированных внутренне перемещенных лиц. Всего же почти 7 млн. Кстати, из этих 4,8 млн мы учитываем 1 млн 100 тыс. человек из ставших ВПЛ дважды. То есть люди выехали из Донецкой и Луганской областей, переселились где-то ближе и жили, например, в Харькове или где-то в Донецкой области, и сейчас второй раз переезжают" , — сказала она.

Верещук добавила, что в Украине пока нет возможности отдельно выделить эту группу людей, отметив, что получение статуса ВПЛ не обязательно.

Как сообщалось, внутренне перемещенным лицам, изменившим место регистрации через "Дію", следует обратиться в орган соцзащиты для продления выплат.