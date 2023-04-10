Ермак: Украина вернула из плена РФ еще 100 своих защитников

Украина вернула из российского плена еще сотню своих защитников, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Нам удалось провести очередной большой обмен пленными. Возвращаем домой 100 наших людей - это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы.

Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля. Некоторые люди получили серьезные ранения, имеют заболевания. Сделаем все необходимое, чтобы каждый из них получил всю необходимую помощь".

По словам Ермака, "это был непростой обмен". Руководитель ОП выразил благодарность всей команде, которая над ним работала, и Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными в частности.