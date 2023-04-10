Зеленский провел переговоры с премьером Ирака: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани. Стороны подняли ряд вопросов, среди которых была и украинская формула мира, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани. Отметил, что Украина готова к новой странице двустороннего сотрудничества. Договорились активизировать все существующие механизмы взаимодействия и начать новые. Обсудили также украинскую формулу мира" , - пишет президент Украины.

Напомним, что недавно главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонные переговоры с французским начальником Генерального штаба Тьерри Бюркаром. Стороны обсудили ситуацию на фронте, а Бюркар со своей стороны заверил в поддержке со стороны Франции.