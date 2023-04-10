НАБУ объявило в розыск бывшего главу Фонда госимущества Сенниченко

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили в розыск бывшего главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко и его сообщников, причастных к хищению бюджетных средств, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

В розыск объявлены семь человек. Все они входят в состав преступной организации, причастной к завладению более 500 млн грн средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".

Возглавлял группировку бывший глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко, трижды выступавший разоблачителем коррупции, подавая соответствующие заявления в НАБУ. На самом же деле он устранял "конкурентов" на предприятиях из сферы Фонда госимущества, чтобы зарабатывать могла только подконтрольная преступной организации компания.

Как сообщалось, в марте НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко и еще 9 лицам, которые в составе преступной группировки завладели более 500 млн грн государственных предприятий.