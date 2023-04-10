Рада прекратила действие двух соглашений с Россией и одного с Беларусью

В понедельник, 10 апреля, Верховная Рада прекратила действие двух соглашений с Россией и одного с Республикой Беларусь, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на канале в Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Так, Рада прекратила действие Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о порядке пересечения украино-российской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и РФ. Это будет способствовать усилению государственного контроля за въездом и пребыванием в Украине граждан РФ в условиях угроз национальной безопасности Украины. За это решение проголосовали 283 народных депутата Украины.

Также Верховная Рада Украины поддержала выход из Соглашения о проведении согласованной политики в определении транспортных тарифов. По словам Мельничука, выход из Соглашения обусловлен тем, что применение Украиной положений Соглашения крайне усложнено в результате полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, проведения Россией боевых действий, временной оккупации части территории Украины и уничтожения транспортной инфраструктуры Украины оккупантами.

За это проголосовали 288 нардепов.

"Верховная Рада Украины приняла в целом правительственный проект закона о прекращении действия Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области технической защиты информации и Протокола между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о внесении изменений в Соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области технической защиты информации" , — говорится в сообщении.

Мельничук объяснил, что этот законопроект был принят в связи с коренным изменением обстоятельств и в рамках дальнейшей международной изоляции Республики Беларусь в связи с ее активной поддержкой агрессии РФ.

За это проголосовали 288 депутатов.