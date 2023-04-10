Маляр: официально говорить о планах ВСУ могут только три человека

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что официально говорить о планах ВСУ могут только три человека, комментируя недавнюю "утечку секретных данных", сообщает Украинская правда.

Об этом заявила Маляр в эфире национального телемарафона новостей.

"Современная война - это прежде всего информационная война. Мы должны быть готовы к тому, что могут быть любые вбросы информации, любые информационно-психологические операции. К любой информации надо относиться критически. Проверять ее, искать источник.

Единственной достоверной информацией о ходе боевых действий, планов ВСУ могут обладать только официальные источники: президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников".

Кроме того, к официальным источникам относятся Генштаб и Минобороны, а также уполномоченные этими институтами пресофицеры.

Маляр добавила, что планы ВСУ держатся в секрете. Поэтому, по ее мнению, любые "утечки" информации являются лишь предположениями.

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