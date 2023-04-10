Зеленский сменил состав Ставки главнокомандующего: кто в нее вошел

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки Верховного главнокомандующего. В него ввели назначенного ранее министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит соответствующий указ главы государства, опубликованный на сайте Офиса президента.

"...ввести в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего Камышина Александра Николаевича - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины" , - говорится в документе.

Напомним, что 27 февраля Камышин сообщил о том, что подал в отставку с должности главы правления "Укрзализныци".

3 марта Зеленский назначил его своим советником вне штата, но через три недели уволил с должности.

При этом 12 марта Камышин получил должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.