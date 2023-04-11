WP: Египет намеревался тайно передать РФ 40 тысяч ракет

Согласно "слитому" документу американской разведки, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси недавно приказал своим подчиненным изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в РФ.﻿ Об этом, со ссылкой на The Washington Post, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Стоит отметить, что Египет считается одним из ближайших союзников США на Ближнем Востоке и крупным получателем американской помощи.

В части совершенно секретного документа, который датирован 17 февраля, резюмируются разговоры между Сиси и высокопоставленными египетскими военными, а также упоминаются планы поставок в Россию артиллерийских снарядов и пороха.

В документе президент Египта поручает чиновникам держать в секрете производство и отгрузку ракет во избежание проблем с Западом.

Ранее сообщалось, что утечка документов в которых могла содержаться секретная информация об Украине, представляет серьезный риск для национальной безопасности США.

Напомним, СМИ сообщали, что в соцсети слили засекреченные военные документы, подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.