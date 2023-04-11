Утечка секретных документов вызвала кризис в отношениях между США и союзниками – СМИ

Американские чиновники пытаются успокоить разочарованных и смущенных союзников из Европы, Ближнего Востока и Киева после утечки секретной информации о войне в Украине и других глобальных проблемах.﻿﻿ Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на четыре источника, сообщает Украинская правда.

После того, как на прошлой неделе стало известно об утечке, чиновники Госдепа, Пентагона и американской разведки связались со своими иностранными коллегами, чтобы успокоить их.

Один из источников рассказал, что члены "Пяти глаз" – разведывательного союза США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии – обратились в Вашингтон с просьбой о брифингах. Запросы были направлены отдельно в Офис директора Национальной разведки, ЦРУ и ФБР. Пока ответа они не получили.

Тем временем официальные лица в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве, пишет издание, спрашивали Вашингтон о том, как информация оказалась в интернете, кто несет ответственность за утечку и что США делают для того, чтобы информация была удалена из социальных сетей и принимает ли администрация Байдена меры, чтобы в будущем не было утечек разведывательных данных.

По состоянию на утро 10 апреля американские официальные лица сообщили союзникам, что администрация президента США проводит расследование и что они все еще пытаются понять полный объем утечки, сообщили Politico европейские чиновники.

Украина уже давно обеспокоена тем, что информация, которой она делится с США, попадает в открытый доступ, пишет издание.

"Этот случай показал, что украинцы были абсолютно правы в этом отношении. Американцы теперь должны украинцам. Они должны извиниться и компенсировать убытки" , – сказал один из европейских чиновников.

"Эта история привела к кризису в отношениях США с их союзниками, поднимая вопрос о том, как Вашингтон будет исправлять то, что официальные лица во всем мире считают одним из крупнейших публичных провалов американской разведки с тех пор, как WikiLeaks опубликовал миллионы чувствительных документов в интернет с 2006 по 2021 год" , – отмечает Politico.

"Способ утечки и содержание очень необычны. Я не могу припомнить времен, когда была бы такая утечка и такой широкий спектр достоверной информации, которая была просто выложена в социальные сети, а не как файлы Сноудена, которые изначально были проанализированы группой журналистов" , – рассказал бывший аналитик американской разведки, который занимался Россией.

Высокопоставленный американский чиновник заявил изданию, что только на самом высоком уровне правительства США обсуждают, как справиться с утечкой информации. Даже те чиновники, которые работают над политикой в отношении Украины, России и стран, упомянутых в документах, по состоянию на 9 апреля не знали, как администрация президента будет реагировать на утечку.

"Я не имею никакого представления о плане. Я сам хотел бы знать, как мы будем действовать" , – сказал другой высокопоставленный американский чиновник.

В то же время, отмечает издание, высокопоставленный украинский парламентарий заявил, что утечка "не рассматривается здесь как большая проблема".

Впрочем, по словам одного из европейских чиновников, утечка информации вызвала возмущение среди чиновников высших эшелонах национальной безопасности Украины.