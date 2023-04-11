Генштаб: ВСУ уже уничтожили более 179 тысяч оккупантов

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили около 500 оккупантов, 7 танков, 10 ББМ, 15 артиллерийских систем и вертолет.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 179 320 (+500) человек ликвидировано,

танков – 3 644 (+7) ед,

боевых бронированных машин – 7 038 (+10) ед,

артиллерийских систем – 2 765 (+15) ед,

РСЗО – 535 (+1) ед,

средств ПВО – 282 (+0) ед,

самолетов – 307 (+0) ед,

вертолетов – 293 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 332 (+9) ед,

крылатых ракет – 911 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 620 (+13) ед,

специальной техники – 316 (+5) ед.

Данные уточняются.