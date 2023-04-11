Генштаб: ВСУ уже уничтожили более 179 тысяч оккупантов
По данным Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили около 500 оккупантов, 7 танков, 10 ББМ, 15 артиллерийских систем и вертолет.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 179 320 (+500) человек ликвидировано,
- танков – 3 644 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 7 038 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2 765 (+15) ед,
- РСЗО – 535 (+1) ед,
- средств ПВО – 282 (+0) ед,
- самолетов – 307 (+0) ед,
- вертолетов – 293 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 332 (+9) ед,
- крылатых ракет – 911 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 620 (+13) ед,
- специальной техники – 316 (+5) ед.
Данные уточняются.