Кабмин расширил полномочия ТЦК: как изменится рассылка повесток
Теперь территориальные центры комплектования (ТЦК) имеют право присылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на военном учете. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины, сообщает Деловая столица.
В соответствии с поставленной задачей с территориальных центров комплектования и социальной поддержки также были сняты задачи по подготовке и ведению территориальной обороны.
Кроме того, ТЦК имеют право извещать граждан о мобилизации и призывать:
- на военную службу по призыву лиц офицерского состава;
- на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (зачисленных в военный оперативный резерв).
Исключением являются военнообязанные и резервисты СБУ и Службы внешней разведки.