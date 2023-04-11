Кабмин расширил полномочия ТЦК: как изменится рассылка повесток

Теперь территориальные центры комплектования (ТЦК) имеют право присылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на военном учете﻿. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины, сообщает Деловая столица.

В соответствии с поставленной задачей с территориальных центров комплектования и социальной поддержки также были сняты задачи по подготовке и ведению территориальной обороны.

Кроме того, ТЦК имеют право извещать граждан о мобилизации и призывать:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (зачисленных в военный оперативный резерв).

Исключением являются военнообязанные и резервисты СБУ и Службы внешней разведки.