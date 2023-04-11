В России готовятся частично закрыть границу для мужчин

В России хотят ввести электронные повестки. Кроме того, чиновники готовятся запретить мужчинам выезжать за пределы РФ до явки в военкомат, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Российские депутаты подготовили поправки к законодательству о военном учете. Так, россиянам могут запретить выезд за границу с момента вручения повестки к явке в военкомат.

Также Госдума хочет, чтобы повестки можно было вручить не только лично военнообязанному, но и письмом или электронно на российском государственном портале "Госуслуги".

В Кремле уже поспешили успокоить россиян по поводу повесток. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "законопроект об электронных повестках не вызовет панику и волну эмиграции".

Напомним, ранее сообщалось, что российская Госдума хочет легализовать электронные повестки.

Также отметим, что с 1 апреля в России начался весенний призыв, во время мужчин уже начали посылать повестки в онлайн-формате.